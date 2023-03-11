Іспанія

"Летючі миші" підходили до матчу у статусі аутсайдера, але змогли здивувати.

У рамках 25 раунду іспанської Ла Ліги Валенсія на власному полі приймала Осасуну.

Перший тайм був достатньо рівним — по чотири удари у бік воріт від колективів, і лише раз був удар у площину — від Валенсії.

Ситуація повторилась і в другому таймі. Але на 74 Валенсія реалізувала свій шанс. Ліно скинув на Клюйверта, який майстерно виконав удар з-за меж штрафної — 1:0.

Валенсія - Осасуна 1:0

Гол: Клюйверт, 74

Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Діакабі, Озкаджар, Гая — Гільямон, Алмейда (Ніко Гонсалес, 72), Муса (Моріба, 82), Кастільєхо (Лно, 58), Клюйверт (Коррейя, 82) — Дуро.

Осасуна: Еррера — Арідане, Давід Гарсія, Хуан Крус, Мойсес Гомес — Торро, Ібаньєс (Брашанац, 73), Монкайола (Ороц, 78), Чімі Авіла (Відаль, 66), Кіке Гарсія (Будімір, 73) — Ез Абде.

Попередження: Давід Гарсія, Хуан Крус, Чімі Авіла, Торро, Дуро, Ороц, Гая.