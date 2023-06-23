Бразилець може опинитись в АПЛ.
Бремер, getty images
23 червня 2023, 23:48
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб стежить за ситуацією навколо центрального захисника Ювентуса Бремера.
Зазначимо, що в цьому сезоні бразильський футболіст відіграв 43 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав результативний пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем визначив Меддісона як свою ключову трансферну ціль.