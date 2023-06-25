Англія

Іспанець згадав непростий період у своїй кар'єрі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів про період, коли працював в Ман Сіті, і як розпочав роботу на чолі "канонірів".

"Все почалося три роки тому. Я був асистентом Пепа в Манчестер Сіті, ми грали проти Арсеналу, і я побачив, що клуб втратив душу. Гравці не отримували задоволення і наче нічого не відчували.

Я знав, що незабаром мені запропонують нагоду очолити Арсенал. І я знав, що цьому великому клубу треба налагодити зв'язок між командою та фанатами. Це було складно. Тепер я щасливий.

У нас є чітка ідентичність та єдність, ми сповнені енергії. Це найважливіше. Весь клуб працює в одному напрямку. Ми даємо фанатам можливість мріяти та пишатися. Тепер потрібно досягти ще більшого.

Я намалював дерево та його коріння, а потім сказав, що це наша проблема. Все це необхідно лікувати за участю людей, які залучені до цієї справи. Без участі нічого б не вийшло", – сказав Артета.

Раніше повідомлялося, що Деклан Райс воліє перейти в Арсенал, попри предметний інтерес з боку Манчестер Сіті.