Україна

Коуч житомирян задоволений новим трансфером.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував оренду захисника київського Динамо Микити Кравченка.

"Що стосується Кравченка, то це — "машина", це об’єм, це людина, яка може зіграти дві гри поспіль. Він також має дуже пристойний досвід. Він давно був у нас "на олівці", але з’явився лише в цей момент", — сказав наставник Полісся Юрій Калітвінцев у інтерв’ю для клубної прессслужби.

Орендну угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця сезону-2023/24. Також житомирський клуб матиме право викупити футболіста після закінчення оренди.

Минулого сезону Кравченко виступав за Колос на правах оренди, де відіграв 13 поєдинків. До цього він виступав за Дніпро-1, Олімпік та Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що Андрущенко залишив Полісся.