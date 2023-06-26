Англія

Лондонський клуб не готовий платити понад 80 млн за півзахисника.

Челсі не збирається переплачувати за Мойзеса Кайседо, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, "сині" не платитимуть понад 80 мільйонів фунтів за 21-річного футболіста.

З чуток, "чайки" просять за свого опорного півзахисника понад 90 мільйонів. Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Челсі може купити Кайседо дешевше за 100 мільйонів фунтів.