Лондонський клуб не готовий платити понад 80 млн за півзахисника.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО, GETTY IMAGES
26 червня 2023, 00:12
Челсі не збирається переплачувати за Мойзеса Кайседо, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, "сині" не платитимуть понад 80 мільйонів фунтів за 21-річного футболіста.
З чуток, "чайки" просять за свого опорного півзахисника понад 90 мільйонів. Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.
У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.
Раніше повідомлялося, що Челсі може купити Кайседо дешевше за 100 мільйонів фунтів.