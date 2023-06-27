"Червоні дияволи" будуть виступати у новому комплекті.
Маркус Рашфорд у новій формі, фото Манчестер Юнайтед
27 червня 2023, 11:59
Манчестер Юнайтед поки що не може порадувати вболівальників будь-якого роду трансферами, проте презентував новий комплект форми.
Екіпірування для домашніх матчів було виконано технічним спонсором Adidas у традиційному червоному кольорі.
Символічним елементом нової форми стала троянда Ланкастерів, який має відображення у вигляді візерунка.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед визначився з альтернативами Кіму на випадок поразки у боротьбі з Баварією.