Італія

Французький півзахисник підпише нову угоду.

Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо став метою для Манчестер Юнайтед після невдачі в перемовинах щодо Мейсона Маунта.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, французький футболіст відмовив "червоним дияволам", він хоче залишитись в Турині.

Стверджується, що він підпише новий контракт строком на рік вже незабаром.

Минулого сезону центральний півзахисник забив 11 голів і віддав п'ять результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Погба на 10 днів раніше повернеться з відпустки, щоб краще підготуватися до сезону.