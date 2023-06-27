Французький півзахисник підпише нову угоду.
Адрієн Рабьо, getty images
27 червня 2023, 00:12
Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо став метою для Манчестер Юнайтед після невдачі в перемовинах щодо Мейсона Маунта.
Як повідомляє видання Corriere dello Sport, французький футболіст відмовив "червоним дияволам", він хоче залишитись в Турині.
Стверджується, що він підпише новий контракт строком на рік вже незабаром.
Минулого сезону центральний півзахисник забив 11 голів і віддав п'ять результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Погба на 10 днів раніше повернеться з відпустки, щоб краще підготуватися до сезону.