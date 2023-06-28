Англія

Італійський хавбек бразильського походження пов'язує своє майбутнє з командою Мікеля Артети.

Напередодні у ЗМІ з'являлася інформація про те, що головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі хоче знову попрацювати з центральним півзахисником Жоржиньо, який починаючи з зими цього року захищає кольори лондонського Арсеналу.

Футбольний агент Жоау Сантуш, який представляє інтереси 31-річного італійця бразильського походження, спростував чутку про можливий перехід свого клієнта до римського клубу.

"Справа не в рівні зацікавленості з боку Лаціо чи їхньому бюджеті... Я можу підтвердити, що Жоржиньо дуже щасливий в Арсеналі.

У наших планах тільки Арсенал на наступний сезон. Ніяких переговорів з Лаціо", — цитує слова агента Жоржиньо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Tv Play.

Раніше повідомлялося, що окрім Жоржиньо у центр півзахисту Лаціо також розглядає кандидатуру Лукаса Торрейри.