Англія

"Містяни" не будуть відповідати на запропоновані "канонірами" гарантовані 100 млн фунтів стерлінгів плюс 5 млн у якості бонусів.

Літня трансферна сага щодо центрального півзахисника національної збірної Англії та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації.

Напередодні лондонський Арсенал зробив вражаючу пропозицію "молотобійцям" щодо 24-річного англійця у розмірі гарантованих 100 мільйонів фунтів стерлінгів та 5 мільйонів у якості бонусів, значно повисивши ставки у трансферній боротьбі з Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, діючий чемпіон Англії за поточних фінансових умов вирішив вийти із перегонів за підписання Райса та не буде намагатися перебити пропозицію Арсеналу, який був завжди впевненим у своїх силах щодо цієї угоди.

За інформацією джерела, залишившись без головного конкурента в особі Ман Сіті, наразі "каноніри" продовжують працювати з Вест Гемом над деталями та структурою майбутньої угоди, щоб завершити процесс підписання своєї головної трансферної цілі цього літа.