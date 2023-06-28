Англія

"Каноніри" можуть оформити найдорожчий трансфер не лише у своїй історії, а й витратити найбільшу суму, яка будь-коли сплачувалася за британського гравця.

Літня трансферна сага щодо центрального півзахисника національної збірної Англії та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації.

Після того, як Манчестер Сіті офіційно приєднався до боротьби за 24-річного англійця та зробив пропозицію у розмірі гарантованих 80 мільйонів фунтів та 10 млн у вигляді бонусів, яка була відхилена "молотобійцями", лондонський Арсенал вирішив значно підняти ставки своєю третьою офіційною пропозицією.

Як повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, "каноніри" офіційно запропонували за Райса гарантованих 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів у якості бонусів, намагаючись відбити будь-який інтерес у цій потенційній угоді у свого прямого конкурента в особі Манчестер Сіті

Нагадаємо, що до цього остання пропозиція Арсеналу за свою головну трансферну ціль цього літа склала гарантованих 75 мільйонів фунтів плюс 15 млн бонусами. Нова ставка "канонірів", якщо посилатися на попередню інформацію, має повністю задовольнити фінансові вимоги Вест Гема.

Якщо Вест Гем прийме дану пропозицію Арсеналу в 100 млн фунтів стерлінгів плюс 5 млн бонусами, Деклан Райс стане найдорожчим британським гравцем в історії, тоді як "каноніри" також поб'ють свій трансферний рекорд.

Раніше повідомлялося, що Райс воліє перейти саме до Арсеналу, незважаючи на інтерес від Манчестер Сіті, в чому велику роль зіграв головний тренер лондонців Мікель Артета. Нагадаємо, що умови особистого контракту з англійським опорником вже погоджено.