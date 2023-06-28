Англія

Особисті умови контракту еквадорського хавбека не є проблемою для "синіх".

Питання щодо майбутнього центрального півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо може зрушити з мертвого місця вже у найближчі дві доби, оскільки лондонський Челсі планує розпочати офіційні переговори щодо підписання гравця. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у наступні 24-48 годин керівництво "синіх" зробить першу офіційну пропозицію щодо 21-річного еквадорця.

Стверджується, що вимоги Кайседо щодо умов особистого контракту не є проблемою для Челсі, проте переговори безпосередньо з представниками Брайтона, як і завжди, не обіцяють бути легкими.

Раніше з'явилася інформація, що Челсі не буде платити понад 80 мільйонів фунтів стерлінгів за Мойзеса Кайседо, про що було повідомлено Брайтон. "Чайки", в свою чергу, оцінюють свого молодого хавбека у 90 млн фунтів стерлінгів.