Англія

Італійський хавбек бразильського походження не планує та не хоче залишати Емірейтс Стедіум.

Напередодні у ЗМІ з'являлася інформація про те, що головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі хоче знову попрацювати з центральним півзахисником Жоржиньо, який починаючи з зими цього року захищає кольори лондонського Арсеналу.

31-річний італієць бразильського походження прокоментував ці чутки, підтвердивши свої наміри провести наступний сезон разом з командою Мікеля Артети.

"Чесно кажучи, я безмежно сильно радий залишитися в Арсеналі. Я не впевнений, що за всіма цими чутками взагалі є щось предметне — але наразі нічого не змінилося щодо мене. Я дуже щасливий там, де я зараз є. Це буде захоплюючий сезон", — цитує слова Жоржиньо Evening Standard.

Нагадаємо, раніше агент Жоржиньо також підтвердив, що його клієнт не збирається залишати Арсенал, оскільки дуже щасливий там.