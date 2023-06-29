Англія

Француз геть зовсім не вірить в "гармашів".

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Луї Саа дав прогноз на прийдешній чемпіонат Англії. Він вважає, що лише Ліверпуль здатен нав'язати боротьбу Ман Сіті за трофей.

"Думаю, що Ліверпуль, найімовірніше, стане головною загрозою для Сіті. Усі назвуть Арсенал після того, що вони зробили минулого сезону. Але навіть якщо вони зроблять кілька хороших трансферів цього літа, я все одно здивуюся, якщо в новому сезоні вони фінішують вище за Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Челсі", – сказав француз в коментарі Betfred.

Нагадаємо, в минулому сезоні Манчестер Юнайтед став третім, Ліверпуль — п'ятим, а Челсі — дванадцятим.