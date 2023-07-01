Англія

Трансфер англійського хавбека в Арсенал знаходиться на фінальній стадії.

Літня трансферна сага щодо центрального півзахисника національної збірної Англії та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до свого завершення, оскільки лондонський Арсенал та "молотобійці" знаходяться на фінальній стадії узгодження структури виплат гарантованих 100 мільйонів фунтів стерлінгів (+5 млн бонусами) за трансфер гравця.

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Як повідомляють низка авторитетних журналістів і ЗМІ, причин для занепокоєння немає — всі три сторони продовжують працювати в одному ключі, щоб якомога скоріше закрити всі питання щодо цієї багатомільйонної угоди в найближчі кілька днів.

Черговим підтвердженням факту неминучості того, що Райс незабаром змінить клубну прописку, став офіційний інтернет-магазином Вест Гема, в якому більше не можна замовити та придбати жодної іменної футболки англійського хавбека, який виступав у стані "молотобійців" під 41-м номером. Це означає, що Вест Гем перестав фіксувати будь-який прибуток від уболівальників на імені та особистому бренді Райса.

Нагадаємо, що лондонському Арсеналу вдалося випередити Манчестер Сіті у боротьбі за Деклана Райса, який у разі успішного трансферу стане найдорожчим британським гравцем в історії, тоді як "каноніри" поновлять всій трансферний рекорд.