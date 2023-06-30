Англія

Цей трансфер життєво важливий для команди Артети.

Після неочікуваної боротьби з Манчестер Сіті за титул Прем’єр-ліги Арсенал погодився заплатити 105 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів) за півзахисника Вест Гема Деклана Райса, перебивши пропозицію Сіті щодо нього в 90 мільйонів фунтів.

По-перше, Райс завжди був головною метою Арсеналу. Те, на що "каноніри" готові піти щодо гонорару за Райса, може декого збентежити, але, з точки зору клубу, трансфер капітана Вест Гема в це вікно є важливим.

З еволюцією їхньої стратегії трансферів за останні два літа було зрозуміло кілька факторів. Перехід від "Проєкту "Молодь 2.0" у сезоні-2021/22 до підписання досвідчених гравців у віці близько двадцяти років. Цей фактор став ключовим для прогресу Арсеналу.

Райс є продовженням цієї стратегії. 24-річний гравець вийшов у стартовому складі у всіх 12 іграх збірної Англії на двох останніх великих турнірах. Також він був у старті у 93 відсотках (190) зі своїх 204 матчів у чемпіонаті за Вест Гем, ставши ключовою фігурою у завоюванні перемоги в Лізі конференцій.

Крім того, він є універсальним гравцем. Проте підписання Кая Гаверца — який, ймовірно, гратиме лівого інсайда — призведе до того, що Райс займе позицію "шістки".

У футболці Вест Гема він стане півзахисником "бокс ту бокс", вриваючись вперед із м’ячем, при цьому займаючи позицію в глибині поля. Захисні якості Райса (здебільшого його підкати) – це те, що одразу виділяється, коли спостерігаєш за ним.

Минулого сезону його реальний відсоток вдалих підкатів був найвищим у Прем’єр-лізі (69,9 відсотка зі 113 підкатів або 4,2 на 1000 дотиків противника) серед центральних і опорних півзахисників.

У парі з Томашем Соучеком протягом більшої частини минулого сезону у Вест Гемі, Райс не повинен був самостійно захищатися в півзахисті, але відзначився, коли його викликали. Амаду Онана з Евертона і Тайлер Адамс з Лідс Юнайтед опинилися в подібних ситуаціях, як Райс, бувши частинами півзахисту для команд нижньої половини. Онана мав 67 відсотків виграшних підкатів зі 103 або 5,64 на 1000 дотиків, тоді як Адамс мав 64,5 відсотка підкатів зі 138 або 8,84 на 1000 дотиків.

Попри падіння форми у квітні, півзахисник Арсеналу Томас Парті добре виконував цю частину своєї ролі протягом більшої частини минулого сезону.

У 33 появах на полі в АПЛ він мав коефіцієнт вдалих підкатів — 58,3 відсотка зі 115 або 8,12 на 1000 дотиків суперника. Це часто впливало на здатність Арсеналу грати високо та домінувати, утримуючи м’яч на половині атаки незалежно від того, володіли вони м’ячем чи ні. Знову для порівняння, Родрі з Манчестер Сіті мав дещо нижчий відсоток вдалих підкатів — 56,4 відсотка зі 117 або 7,47 на 1000 дотиків суперника.

В іншій зоні півзахисту на Райса розраховуватимуть більше, але його попередні успіхи є хорошим доробком. Додаткова безпека в глибині поля може дати більш атакувальним півзахисникам Арсеналу більшу свободу, ніж це було минулого сезону, що могло б чудово працювати з рухами Гаверца без м’яча або вбіганням Еміля Сміта Роу в центрі поля.

Але дещо незрозуміло, що діятиме Райс, який володітиме м’ячем як гравець Арсеналу. Як і у Вест Гемі він, швидше за все, змінюватиме фланги атаки, що може бути корисним для швидкісних Мартінеллі та Сака.

Для позиційних атак може знадобитися терпіння, якщо вони хочуть використовувати Райса як Парті. Пришвидшенням може послужити трансфер захисника Аякса Юррієна Тімбера. Минулого сезону Бен Вайт не зміг повною мірою адаптуватись в ролі правого центрального півзахисника, як це зробив Олександр Зінченко на лівому фланзі. Вайт час від часу пропонував свою підтримку всередині, але, як правило, залишався в одній лінії з центральними захисниками Вільямом Салібою та Габріелем під час нарощування атак.

Якщо прийде Тімбер, щоб замінити правого захисника з дещо іншими задачами, ніж Вайт, у якій він інвертується, як Зінченко, то Райс матиме варіанти на флангах і в центрі поля, що може внести різноманітність у грі Арсеналу.

Останні два літніх вікна Арсенал присвятив формуванню команди. Цього літа бачимо продовження стратегічного вектора. Проте зараз вони перебувають на етапі, коли додавання кількох варіантів якості на одній позиції є життєво необхідним.

Арсенал не хоче, щоб успіх в минулому був одноразовим, і підписання Райса як основної цілі літнього ТО, ймовірно, свідчить про те, що цього не буде.

За матеріалами The Athletic