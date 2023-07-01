Бельгієць перебрався на правах вільного агента.
Юрі Тілеманс, фото getty images
01 липня 2023, 14:12
Астон Вілла продовжує працювати над посиленням складу перед початком наступного сезону вже з Мончі на посаді спортивного директора.
Бірмінгемський клуб представив новачка команди — Юрі Тілеманса, якій підписав контракт на правах вільного агента.
До цього бельгійський півзахисник провів чотири сезони у складі Лестера, який цю кампанію провалив та вилетів в Чемпіоншип.
У минулому сезоні Тілеманс відіграв 37 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла домовилася про купівлю захисника Вільярреала Пау Торреса.