Англія

Бельгієць перебрався на правах вільного агента.

Астон Вілла продовжує працювати над посиленням складу перед початком наступного сезону вже з Мончі на посаді спортивного директора.

Бірмінгемський клуб представив новачка команди — Юрі Тілеманса, якій підписав контракт на правах вільного агента.

До цього бельгійський півзахисник провів чотири сезони у складі Лестера, який цю кампанію провалив та вилетів в Чемпіоншип.

У минулому сезоні Тілеманс відіграв 37 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла домовилася про купівлю захисника Вільярреала Пау Торреса.