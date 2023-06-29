Англія

Вінгер Барселони може повернутись до АПЛ.

Астон Вілла після призначення Мончі спортивним директором постійно фігурує в чутках щодо гравців з іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, бірмінгемський клуб націлився на вінгера Барселони Феррана Торреса.

Астон Вілла хоче орендувати гравця з опцією викупа за 25 мільйонів євро, проте каталонці хочуть більше та постійний перехід.

Зазначимо, що в минулому сезоні футболіст Барселони відіграв 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла домовилася про купівлю іншого іспанського футболіста — Пау Торреса.