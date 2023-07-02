Англія

Неаполітанці отримали від Вулвергемптона відмову на запропоновану суму в 35 мільйонів євро.

Центральний захисник Наполі Кім Мін Дже знаходиться за крок від переходу в мюнхенську Баварію, тому чинні чемпіони Італії вимушені шукати заміну одному зі своїх ключових гравців.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Вулвергемптон отримав офіційну пропозицію від Наполі щодо свого ключового центрбека Макса Кілмана, яку було відхилено.

Італійський клуб запропонував за 26-річного англійця українського походження 35 мільйонів євро, чого виявилося недостатньо для клубу англійської Прем'єр-ліги.

Відзначається, що Вулвергемптон не буде розглядати пропозиції щодо Кілмана, які не досягатиму позначки в 40 мільйонів євро. У захисника є чинний контракт до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон, тому йти на поступки Наполі у таборі "вовків" не збираються.

Нагадаємо, що у 2020-2021 роках Кілман заявив про своє бажання виступати за національну збірну України, яку на той момент очолював Андрій Шевченко. Макс навіть отримав український паспорт, проте ФІФА не дозволила йому надягнути "синьо-жовту" форму через його виступи за збірну Англії з футзалу.

У минулому сезоні Макс Кілман провів 41 матч у всіх турнірах, у яких він заробив чотири попередження.