Німеччина

Захисник Наполі переходить до Баварії.

Центральний захисник Наполі Кім Мін Дже з близький до того, щоб змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мюнхенська Баварія на даний момент є лідером у боротьбі за 26-річного гравця збірної Південної Кореї. Чемпіон Німеччини повністю узгодив умови особистого контракту з Кімом. Мюнхенці погодили з 26-річним південнокорейцем контракт до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що пункт викупу в угоді Кіма Мін Дже з неаполітанцями складає 50-70 мільйонів євро. Тепер клуби обговорюють суму викупу. До чемпіона Італії цього сезону також виявляли предметний інтерес Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль та інші європейські клуби.