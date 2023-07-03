Англія

Вінгер зацікавлений у варіанті з Міланом.

Вінгер Челсі Крістіан Пулішич вірогідно змінить команду в поточне літнє трансферне вікно.

Раніше американського футболіста пов'язували з Ліоном, який запропонував солідну суму за футболіста — 25 мільйонів євро.

Як повідомляє видання ESPN, сам футболіст незацікавлений у переході в французький клуб, він хоче продовжити кар'єру в Мілані.

У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан виступив із пропозицією щодо Пулішича.