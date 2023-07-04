Брайтон розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб націлився на захисника Аякса Келвіна Бессі.

Зазначимо, що той є вихованцем Лестера, звідки перейшов в Рейнджерс, а вже звідти його придбав Аякса 23 мільйони минулого літа.

Стверджується, що Брайтон втрачає віру у перехід Колвілла з Челсі, тому розглядає й інші варіанти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.