Англійський клуб потребує нового футболіста.
Келвін Бессі, getty images
04 липня 2023, 11:57
Брайтон розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб націлився на захисника Аякса Келвіна Бессі.
Зазначимо, що той є вихованцем Лестера, звідки перейшов в Рейнджерс, а вже звідти його придбав Аякса 23 мільйони минулого літа.
Стверджується, що Брайтон втрачає віру у перехід Колвілла з Челсі, тому розглядає й інші варіанти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.