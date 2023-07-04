Англія

Англійський клуб потребує нового футболіста.

Брайтон розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб націлився на захисника Аякса Келвіна Бессі.

Зазначимо, що той є вихованцем Лестера, звідки перейшов в Рейнджерс, а вже звідти його придбав Аякса 23 мільйони минулого літа.

Стверджується, що Брайтон втрачає віру у перехід Колвілла з Челсі, тому розглядає й інші варіанти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.