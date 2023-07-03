Захисник й надалі буде виступати за англійську команду.
Джоел Велтман, getty images
03 липня 2023, 22:55
Брайтон активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, захисник Джоель Вельтман поставив підпис під новим контрактом.
Угода між сторонами розрахована на два роки — до літа 2025.
Нідерландський захисник в минулому сезоні відіграв 35 поєдинків, в яких забив голо та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.