Англія

Захисник й надалі буде виступати за англійську команду.

Брайтон активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, захисник Джоель Вельтман поставив підпис під новим контрактом.

Угода між сторонами розрахована на два роки — до літа 2025.

Нідерландський захисник в минулому сезоні відіграв 35 поєдинків, в яких забив голо та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.