19-річний вінгер, швидше за все, залишить клуб, який вилетів з АПЛ.
Вілфрід Ньйонто, Getty Images
04 липня 2023, 13:32
Вінгер Лідса Вілфрід Ньйонто може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного італійця зацікавлені Евертон, Астон Вілла та Фрайбург.
Клуб, який вилетів з АПЛ, оцінює футболіста у 25 мільйонів євро, а його контракт розрахований до літа 2027 року.
Також наголошується, що фаворитом на гравця вважається Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.
Минулого сезону Ньйонто провів 28 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.