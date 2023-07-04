Англія

19-річний вінгер, швидше за все, залишить клуб, який вилетів з АПЛ.

Вінгер Лідса Вілфрід Ньйонто може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного італійця зацікавлені Евертон, Астон Вілла та Фрайбург.

Клуб, який вилетів з АПЛ, оцінює футболіста у 25 мільйонів євро, а його контракт розрахований до літа 2027 року.

Також наголошується, що фаворитом на гравця вважається Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Минулого сезону Ньйонто провів 28 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.