Аргентинець розраховував на півзахисника.
Маурісіо Почеттіно, getty images
04 липня 2023, 14:17
Манчестер Юнайтед завершує оформлення переходу Мейсона Маунта з Челсі.
Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно хотів зберегти англійця.
Однак Ерік Тен Гаг зіграв вирішальну роль в трансфері, бо Мейсон Маунт хоче працювати під його керівництвом.
У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт пройшов медичне обстеження для Манчестер Юнайтед.