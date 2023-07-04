Англія

Аргентинець розраховував на півзахисника.

Манчестер Юнайтед завершує оформлення переходу Мейсона Маунта з Челсі.

Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно хотів зберегти англійця.

Однак Ерік Тен Гаг зіграв вирішальну роль в трансфері, бо Мейсон Маунт хоче працювати під його керівництвом.

У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт пройшов медичне обстеження для Манчестер Юнайтед.