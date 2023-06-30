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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 29 червня:

Україна піднялася на шість позицій у рейтингу ФІФА. Україна піднялася з 30-го на 24-е місце, маючи у своєму активі 1541,25 очка. Серед представників УЄФА "синьо-жовті" є 13-ми.

Челсі розглядає варіант із придбанням Трубіна. Лондонський клуб серйозно вивчає варіант, у ході якого Кепа буде першим номером, а серйозну конкуренцію йому становитиме 21-річний українець.

Реал оголосив перелік із чотирьох капітанів на наступний сезон. Окремими регаліями були наділені захисник та вихованець клубу Начо Фернандес, центральний півзахисник Лука Модрич, захисник та вихованець "бланкос" Даніель Карвахаль, а також півзахисник Тоні Кроос.

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