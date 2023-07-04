Англія

Шотландець може змінити клуб.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней може покинути команду цим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, на шотландського футболіста націлились два клуби — Рома та Брайтон.

В англійському клубі бачать у Скотті Мактомінеї заміну для Мойзеса Кайседо, який може перебратись в Челсі.

В цьому сезоні 25-річний футболіст відіграв 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон націлився на Мактомінея.