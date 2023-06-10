Англія

Шотландець може змінити клуб.

Манчестер Юнайтед потребує деякого розвантаження складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, в підписання півзахисника команди Скотта Мактомінея зацікавлений Евертон.

"Іриски" зіткнуться з конкуренцією з боку таких клубів, як Вест Гем і Ньюкасл Юнайтед, які тривалий час стежили за ситуацією гравця.

Очікується, що "червоні дияволи" захочуть отримати за свого футболіста понад 20 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не відпустить Мактомінея в Ньюкасл.