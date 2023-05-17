Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней та нападник Маркус Рашфорд відновилися після травм та готові повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти вже розпочали тренування у загальній групі "червоних дияволів".

Нагадаємо, Рашфорд через пошкодження пропустив минулий матч проти Вулвергемптона (2:0), а Мактоміней не виходив на поле з початку квітня.

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Також наголошується, що у загальній групі працював захисник Рафаель Варан, який травмувався у матчі із "вовками".

Свій найближчий матч МЮ проведе проти Борнмута, у якому виступає українець Ілля Забарний. Гра відбудеться у суботу, 20 травня.