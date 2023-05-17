Англія

Обидва футболісти будуть доступні для вибору на найближчий матч.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней та нападник Маркус Рашфорд відновилися після травм та готові повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти вже розпочали тренування у загальній групі "червоних дияволів".

Нагадаємо, Рашфорд через пошкодження пропустив минулий матч проти Вулвергемптона (2:0), а Мактоміней не виходив на поле з початку квітня.

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Також наголошується, що у загальній групі працював захисник Рафаель Варан, який травмувався у матчі із "вовками".

Свій найближчий матч МЮ проведе проти Борнмута, у якому виступає українець Ілля Забарний. Гра відбудеться у суботу, 20 травня.