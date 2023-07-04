Ірландський центрбек посилив команду Томаса Франка.
Натан Коллінз, Брентфорд
04 липня 2023, 16:16
Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Натана Коллінза, права на якого раніше належали Вулвергемптону.
22-річний ірландець підписав із "бджолами" довгостроковий контракт, який буде розрахований на шість років із можливістю продовження ще на два сезони.
Відзначається, що трансфер Коллінза став рекордним в історії Брентфорда. Раніше повідомлялося, що перехід ірландського центрбека коштував лондонському клубу 23 мільйони фунтів стерлінгів.
У минулому сезоні Натан Коллінз провів 31 матч у всіх турнірах, отримавши два попередження та одне вилучення.