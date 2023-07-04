Англія

Ірландський центрбек посилив команду Томаса Франка.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Натана Коллінза, права на якого раніше належали Вулвергемптону.

22-річний ірландець підписав із "бджолами" довгостроковий контракт, який буде розрахований на шість років із можливістю продовження ще на два сезони.

Відзначається, що трансфер Коллінза став рекордним в історії Брентфорда. Раніше повідомлялося, що перехід ірландського центрбека коштував лондонському клубу 23 мільйони фунтів стерлінгів.

📥 One new message: Nathan Collins pic.twitter.com/szbGTocR0e — Brentford FC (@BrentfordFC) July 4, 2023

У минулому сезоні Натан Коллінз провів 31 матч у всіх турнірах, отримавши два попередження та одне вилучення.