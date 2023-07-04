Англія

Українець вже тренується з клубом.

Арсенал розпочав підготовку до нового сезону. Команда зібралась в Лондоні для того, щоб розпочати тренування.

На тренувальній сесії з'явився український легіонер "гармашів" Олександр Зінченко. Нагадаємо, захисник отримав травму литкового м'яза в поєдинку проти Ньюкасла в травні. Через пошкодження футболіст не зіграв у останніх матчах сезону.

У минулому сезоні Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти. На рахунку Мартінеллі 46 матчів, 15 голів та шість асистів.