Іспанія

"Жовта субмарина" підсилилась нападником.

Вільярреал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з форвардом збірної Чилі Беном Бреретоном.

Угода Бреретона із "жовтою субмариною" розрахована до червня 2027 року. 24-річний форвард перейшов до нового клубу на правах вільного агента з Блекберна.

Минулого сезону Бреретон провів 43 матчі в Чемпіоншипі, в яких відзначився 14-ма голами.

Раніше повідомлялось, що нападник Вільярреала Булає Діа приєднався до Салернітани на постійній основі.