"Жовта субмарина" підсилилась нападником.
Бен Бреретон, сайт Вільярреала
04 липня 2023, 19:40
Вільярреал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з форвардом збірної Чилі Беном Бреретоном.
Угода Бреретона із "жовтою субмариною" розрахована до червня 2027 року. 24-річний форвард перейшов до нового клубу на правах вільного агента з Блекберна.
Минулого сезону Бреретон провів 43 матчі в Чемпіоншипі, в яких відзначився 14-ма голами.
Раніше повідомлялось, що нападник Вільярреала Булає Діа приєднався до Салернітани на постійній основі.