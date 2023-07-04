Франция

Француз може повернутись на батьківщину.

ПСЖ розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки поля. Зокрема, клуб шукає нового форварда.

Як повідомляє видання Bild, на прицілі французького гранда форвард франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані. Парижани хочуть пропозицію на суму близько 80 мільйонів євро. Проте нинішній клуб француза не розглядає можливість трансферу дешевше за 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Рандаль Коло Муані визнаний найкращим гравцем минулого сезону німецької Бундесліги. Крім того, футболіст опинився в символічній збірній Бундесліги від Opta.