Україна

28-рычний українець повернувся до рідного чемпіонату.

Новачок Української Прем'єр-Ліги ЛНЗ підсилив лінію захисту ексгравцем азербайджанського Сабаїлу Петра Стасюка. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Перед відʼїздом до Азербайджану футболіст відіграв півтора сезону в Маріуполі, був основним захисником команди.

Раніше ЛНЗ уклав контракти з Максимом Прядуном, Максимом Ковальовим та Геннадієм Пасічем.