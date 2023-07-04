Україна 04 липня 2023, 20:01 ЛНЗ підписав ексгравця Сабаїлу Стасюка 28-рычний українець повернувся до рідного чемпіонату. Петро Стасюк, ЛНЗ 04 липня 2023, 20:01 Новачок Української Прем'єр-Ліги ЛНЗ підсилив лінію захисту ексгравцем азербайджанського Сабаїлу Петра Стасюка. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Перед відʼїздом до Азербайджану футболіст відіграв півтора сезону в Маріуполі, був основним захисником команди. Раніше ЛНЗ уклав контракти з Максимом Прядуном, Максимом Ковальовим та Геннадієм Пасічем. Люди Петр Стасюк Команди ЛНЗ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте