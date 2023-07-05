Англія

Перший літній новачок "червоних дияволів" висловився про свій трансфер.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Мейсона Маунта, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

24-річний англієць поділився враженнями від свого переходу у новий клуб.

"Ніколи не буває легко залишити клуб, у якому ти виріс, але Манчестер Юнайтед стане новим захоплюючим викликом на наступному етапі моєї кар’єри. Змагаючись з ними, я точно знаю, наскільки сильна це команда, до якої я приєднуюся, і не можу дочекатися, щоб стати частиною цієї групи, яка прагне виграти великі трофеї.

Кожен бачить, що клуб зробив великі кроки вперед під керівництвом Еріка тен Гага. Після зустрічі з менеджером і обговорення його планів, я не можу бути більш схвильований перед майбутніми сезонами, і я готовий до важкої роботи, яка очікується тут.

Я дуже амбітний. Я знаю, як це чудово – вигравати великі трофеї, і що для цього потрібно. Я віддам усе, щоб знову відчути це в Манчестер Юнайтед", — цитує слова Маунта офіційний сайт Манчестер Юнайтед.



Трансфер Мейсона Маунта коштував Манчестер Юнайтед гарантованих 55 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів передбачено в якості бонусів. Контракт англійця розрахований на п'ять років з можливістю продовження ще на один сезон.