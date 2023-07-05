Англія

Перший літній новачок "червоних дияволів" визначився зі своїм номером.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Мейсона Маунта, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

Стало відомо, під яким номером буде виступати 24-річний універсальний англієць у новому клубі. Як повідомляє офіційний сайт МЮ, він обрав легендарну 7.

Зазначимо, що сьомий номер є культовим та особливим для Манчестер Юнайтед, оскільки під ним грали такі легенди, як Джордж Бест, Браян Робсон, Ерік Кантона, Девід Бекхем, Кріштіану Роналду та інші.



Трансфер Мейсона Маунта коштував Манчестер Юнайтед гарантованих 55 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів передбачено в якості бонусів. Контракт англійця розрахований на п'ять років з можливістю продовження ще на один сезон.</p>