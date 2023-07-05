Англія

Ексфутболіст розповів свою цікаву історію трансферу до АПЛ.

Ще з юного віку колишній французький опорний півзахисник Емманюель Петі створював чимало підстав для великих сподівань відносно своєї кар’єри, і в підсумку через дев’ять років після дебюту в основному складі Монако відбувся його трансфер до лондонського Арсенала.

Однак, як розповідає нині 52-річний ексвиконавець, його футбольна доля могла б бути пов’язана з іншим клубом із Північного Лондона — Тоттенгемом, який є затяти суперником "канонірів".

Тоді, у 1997 році, Петі потрапив до поля зору Арсена Венгера, який тільки-но починав вибудовувати Арсенал його мрії, однак Емманюель уже мав попередні домовленості зі "шпорами" та навіть поїхав до столиці Великої Британії підписувати контракт.

Британський бізнесмен Алан Шугар тоді володів Тоттенгемом й особисто вів перемовини з потенційним зірковим придбанням.

Але в останній момент "каноніри" зателефонували Петі з проханням відкласти підписання угоди та поговорити з Венгером — тренером, який дав йому можливість зарекомендувати себе в Монако, вислухавши його пропозицію.

Емманюель тоді звернувся до Шугара із запитом щодо такої можливості, попросивши поїхати до готелю та обдумати ще раз можливу угоду.

Власник Тоттенгема погодився й на знак лояльності навіть заплатив за таксі. Однак авто так і не доїхало до запланованої адреси — Петі вказав водієві їхати до дому Арсена Венгера, де він чекав на нього разом із віцепрезидентом Девідом Дейном.

За кілька годин угода на 3,5 млн фунтів стерлінгів була підписана, а "шпори" залишились ні з чим.

Петі наступним чином пригадує той момент: "Це був перший раз, коли я зустрів Девіда Дейна, і Тоттенгем, виходить, заплатив за таксі, щоб допомогти мені підписати контракт з Арсеналом.

Я знав про суперництво поміж клубами, але не розумів, наскільки великим воно було. Девід Дейн досі любить згадувати цю історію — і вже понад 20 років потому він все ще розповідає її кожному за нашої зустрічі", — заявив колишній французький виконавець.

Арсеналу тепер залишається лише сподіватись, що Деклан Райс спокійно добереться до клубної бази задля підписання багатомільйонної угоди.