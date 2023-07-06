Англія

Легендарний захисник "синіх" цього літа залишить клуб, за який він виступав із 2012 року

Досвідчений захисник і капітан лондонського Челсі Сезар Аспілікуєта офіційно залишить стан "синіх" у це літнє трансферне вікно.

Пресслужба англійського клубу опублікувала відеоролик, на якому 33-річний іспанець попрощався з уболівальниками Челсі, насилу стримуючи емоції та сльози після одинадцяти років, проведених у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Аспілікуета, який займає шосту сходинку за кількістю проведених матчів в історії Челсі, продовжить свою кар'єру в мадридському Атлетіко, з яким він підпише дворічний контракт.

Починаючи з літа 2012 року Сезар Аспілікуета провів у футболці "синіх" 508 поєдинків у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 56 асистів. Серед командних трофеїв із лондонцями він виграв Лігу чемпіонів, дві Прем'єр-ліги, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, дві Ліги Європи, Кубок Англії та Кубок англійської ліги.