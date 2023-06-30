Захисник підписав контракт з мадридцями.
Сесар Аспілікуета, getty images
30 червня 2023, 23:53
Аспілікуета довгий час був на радарах Інтера. Здавалось, що угода між сторонами неминуча, проте іспанець обрав інший варіант продовження кар'єри.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник домовився про перехід в Атлетіко. Сторони підпишуть дворічний контракт.
Челсі дозволить гравцю піти безплатно, не дивлячись на те, що в Сесара Аспілікуети залишається ще рік по контракту.
Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.