Іспанія

Захисник підписав контракт з мадридцями.

Аспілікуета довгий час був на радарах Інтера. Здавалось, що угода між сторонами неминуча, проте іспанець обрав інший варіант продовження кар'єри.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник домовився про перехід в Атлетіко. Сторони підпишуть дворічний контракт.

Челсі дозволить гравцю піти безплатно, не дивлячись на те, що в Сесара Аспілікуети залишається ще рік по контракту.

Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.