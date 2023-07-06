Англія

Молодий вінгер пов'язав майбутнє із рідним для себе клубом.

Арсенал офіційно повідомив про те, що молодий вінгер та вихованець клубу Ріс Нельсон залишається в команді Мікеля Артети, підписавши новий контракт.

Точні терміни нової угоди між 23-річним англійцем та "канонірами" не розголошуються, проте, за неофіційною інформацією, новий контракт Нельсона розрахований на наступні чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що через травму стегна Ріс Нельсон провів у минулому сезоні лише 18 неповних матчів у всіх турнірах за Арсенал, зумівши за 201 проведену хвилину в рамках АПЛ забити три голи та віддати два асисти.

Раніше повідомлялося, що наступним кроком "канонірів" стане продовження контракту з одним зі своїх основних центральних захисників в особі Вільяма Саліба.