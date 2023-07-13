Крістофер Нкунку (н, Лейпциг, 60 млн €)

Ніколас Джексон (н, Вільярреал, 37 млн €)

Дієго Морейра (н, Бенфіка, ва)

Андрей Сантос (п, Васко да Гама, по)

Мало Гюсто (з, Ліон, по)

Ітан Ампаду (з, Спеція, по)

Леві Колвілл (з, Брайтон, по)

Калум Гадсон-Одої (н, Баєр, по)

Маланг Сарр (з, Монако, по)

Ромелу Лукаку (н, Інтер, по)

Кай Гаверц (п, Арсенал, 7 0 млн €)

Мейсон Маунт (п, Манчестер Юнайтед, 64,2 млн €)

Матео Ковачич (п, Манчестер Сіті, 29,1 млн €)

Каліду Кулібалі (з, Аль-Хіляль, 23 млн €)

Едуар Менді (в, Аль-Ахлі, 18,5 млн €)

Рубен Лофтус-Чік (п, Мілан, 16 млн €)

Абдул-Рахман Баба (з, ПАОК, ва)

Сезар Аспілікуета (з, Атлетіко, ва)

Нголо Канте (п, Аль-Іттіхад, ва)

Давід Датро Фофана (н, Уніон, ор)

Тьємуе Бакайоко (п, без клубу, ва)

Жоау Феліш (н, Атлетіко, по)

Деніс Закарія (п, Ювентус, по )