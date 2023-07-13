Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Англії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Кай Гаверц (п, Челсі, 70 млн €)
Нуну Тавареш (з, Марсель, по)
Фоларін Балогун (н, Реймс, по)
Рунар Рунарссон (в, Аланьяспор, по)
Ніколя Пепе (н, Ніцца, по)
Седрік Суареш (з, Фулгем, по)		 Граніт Джака (п, Баєр, 25 млн €)
Пабло Марі (з, Монца, 4,9 млн €)
Ейнслі Мейтленд-Найлз (п, без клубу, ва)
 

Прийшли

Пішли
Юрі Тілеманс (п, Лестер, ва)
Веслі (н, Леванте, по)
Морган Сансон (п, Страсбур, по)		 Джед Стір (в, без клубу, ва)
Ешлі Янг (з, без клубу, ва)

Прийшли

Пішли
Луїс Баєр (з, Боруссія М, 15 млн €)
Дара О'Ші (з, Вест Бром, 7,8 млн €)
Лоуренс Вігуру (в, Лейтон Орієнт, ва)
Майкл Обафемі (н, Свонсі, ?)
Ваут Веггорст (н, Манчестер Юнайтед, по)
Енок Аджей (н, Мехелен, по)		 Ешлі Барнс (н, Норвіч, ва)
Вілл Норріс (в, Портсмут, ва)
Меттью Лоутон (з, без клубу, ва)
 

Прийшли

Пішли

Хамед Траоре (з, Сассуоло, 25,62 млн €)
Джастін Клюверт (н, Рома, 11,2 млн €)
Джеймс Гілл (з, Хартс, по)
Еміліано Маркондес (п, Норшелланн, по)
Сірікі Дембеле (н, Осер, по)

Джордан Земура (з, Удінезе, ва)
Джек Стейсі (з, Норвіч, ва)
Джефферсон Лерма (п, Крістал Пелес, ва)
Крістіан Сайді (н, Портсмут, ?)
Бен Пірсон (п, Сток Сіті, ?)
Вілл Денніс (в, Кілмарнок, ор)
Джуніор Станіслас (н, без клубу, ва)
Матіас Вінья (з, Рома, ор)

Прийшли

Пішли
Жуан Педро (н, Вотфорд, 34,2 млн €)
Барт Вербрюгген (в, Андерлехт, 20 млн €)
Махмуд Дауд (п, Боруссія Д, ва)
Джеймс Мілнер (п, Ліверпуль, ва)
Стівен Альсате (п, Стандард, по)
Кацпер Козловські (п, Вітесс, по)
Міхал Карбовнік (з, Фортуна Дюссельдорф, по)
Енді Зекірі (н, Базель, по)
Саймон Адінгра (н, Юніон, по)		 Алексіс Мак Аллістер (п, Ліверпуль, 42 млн €)
Хейдон Робертс (з, Брістоль Сіті, ва)
Тейлор Річардс (п, КПР, ?) 
К'єлл Схерпен (в, Штурм, ор) 
Абдаллах Сіма (н, Рейнджерс, ор

Прийшли

Пішли
Натан Коллінз (з, Вулвергемптон, 26,85 млн €)
Кевін Шаде (н, Фрайбург, 25 млн €)
Марк Флеккен (в, Фрайбург, 13 млн €)
Серхі Канос (н, Олімпіакос, по)
Мадс Бех Серенсен (з, Гронінген, по)
Мадс Бідструп (п, Норшелланн, по)		 Понтус Янссон (з, Мальме, ва)
Тарік Фосу (н, без клубу, ва)
Хоель Валенсія (н, без клубу, ва)
Саман Годдос (п, без клубу, ва)
Фін Стівенс (з, Оксфорд, ор)

Прийшли

Пішли
Нікола Влашич (п, Торіно, по)
 		 Артур Масуаку (з, Бешикташ, 2 млн €)
Мануель Лансіні (п, без клубу, ва)

 

Прийшли

Пішли
Матеус Кунья (н, Атлетіко, 50 млн €)
Бубакар Траоре (п, Мец, 11 млн €)
Том Кінг (в, Нортгемптон, ва)
Бендегуз Болла (з, Грассгоппер, по)
Фабіо Сілва (н, ПСВ, по)
Гонсало Гедеш (н, Бенфіка, по)
Бруну Жордан (п, Санта Клара, по)		 Рубен Невеш (п, Аль-Хіляль, 55 млн €)
Натан Коллінз (з, Брентфорд, 26,85 млн €)
Конор Коуді (з, Лестер, 8,7 млн €)
Хаяо Кавабе (п, Стандард, 1,5 млн €)
Дієго Коста (н, без клубу, ва)
Адама Траоре (н, без клубу, ва)
Жоау Моутінью (п, без клубу, ва)

 

Прийшли

Пішли
Андре Гомеш (п, Лілль, по)
Жан-Філіпп Гбамен (п, Трабзонспор, по)
Деле Аллі (п, Бешикташ, по)
Джаррад Брентвейт (з, ПСВ, по)
Жуан Вірджинія (в, Камбюр, по)		 Мойзе Кін (н, Ювентус, 30 млн €)
Елліс Сімс (н, Ковентрі, 7 млн €)
Нільс Нкунку (з, Сент-Етьєн, 2 млн €)
Том Девіс (п, без клубу, ва)
Андрос Таунсенд (п, без клубу, ва)
Асмір Бегович (в, без клубу, ва)
Єрі Міна (з, без клубу, ва)
Конор Коуді (з, Вулвергемптон, по)
Рубен Вінагре (з, Спортінг Л, по)

 

Прийшли

Пішли
Джефферсон Лерма (п, Борнмут, ва)

Джек Батленд (в, Рейнджерс, ва)
Джеймс Макартур (п, без клубу, ва)
Лука Мілівоєвич (п, без клубу, ва)
Вілфрід Заха (н, без клубу, ва)

Прийшли

Пішли
Домінік Собослаї (п, Лейпциг, 70 млн €)
Алексіс Мак Аллістер (п, Брайтон, 42 млн €)
Сепп ван ден Берґ (з, Шальке, по)		 Набі Кейта (п, Вердер, ва)
Джеймс Мілнер (п, Брайтон, ва)
Роберто Фірміно (н, Аль-Ахлі, ва)
Калвін Ремзі (з, Престон, ор)
Фабіу Карвалью (п, Лейпциг, ор)
Алекс Окслейд-Чемберлен (п, без клубу, ва)
Ріс Вільямс (з, Абердін, ор)
Артур Мело (п, Ювентус, по)

Прийшли

Пішли
Чідозі Огбене (н, Ротергем, ва)
Мадс Андерсен (з, Барнслі, ?)		 Сонні Бредлі (з, Дербі, ва)
Гаррі Істед (в, Чарльтон, ва)
Генрі Ленсбері (п, Чарльтон, ва)
Джек Волтон (в, Данді Юнайтед, ор)
Ітан Горват (в, Ноттінгем Форест, по)

 

Прийшли

Пішли
Матео Ковачич (п, Челсі, 29,1 млн €)
Ян Коуту (з, Жирона, по)
Янхель Еррера (п, Жирона, по)
Ісса Каборе (з, Марсель, по)
Жоау Канселу (з, Баварія, по)		 Ілкай Гюндоган (п, Барселона, ва)
Науель Бустос (н, Тальєрес, ?)
Бенжамен Бенді (з, без клубу, ва)
 

Прийшли

Пішли
Мейсон Маунт (п, Челсі, 64,2 млн €)
Алекс Теллес (з, Севілья, по)
Ерік Баї (з, Марсель, по)
Матей Коварж (в, Спарта Прага, по)
 		 Зідан Ікбал (п, Утрехт, 1 млн €)
Філ Джонс (з, без клубу, ва)
Алекс Туанзебе (з, без клубу, ва)
Давід Де Хеа (в, без клубу, ва)
Джек Батленд (в, Крістал Пелес, по)
Ваут Веггорст (н, Бернлі, по)
Марсель Забітцер (п, Баварія, по)

Прийшли

Пішли
Кріс Вуд (н, Ньюкасл, 17 млн €)
Льюїс О'Браєн (п, ДіСі Юнайтед, по)
Мохамед Дрегер (з, Люцерн, по)
Хван Уїджо (н, Сеул, по)
Брандон Агілера (п, Ешторіл, по)
Лоїк Мбе Со (з, Генгам, по)
Річі Ларія (з, Торонто, по)
Ітан Горват (в, Лутон, по)		 Кафу (п, Ротергем, ва)
Лайл Тейлор (н, без клубу, ва)
Джессі Лінгард (п, без клубу, ва)
Андре Аю (н, без клубу, ва)
Аднан Канурич (в, без клубу, ва)
Джордан Сміт (в, без клубу, ва)
Джек Колбек (п, без клубу, ва)
Кейлор Навас (в, ПСЖ, по)
Ренан Лоді (з, Атлетіко, по)

 

Прийшли

Пішли
Сандро Тоналі (п, Мілан, 64 млн €)
Янкуба Мінте (н, Оденсе, 8 млн €)
Гаранг Куол (н, Хартс, по)
 		 Кріс Вуд (н, Ноттінгем Форест, 17 млн €)
Кіран Кларк (з, без клубу, ва)
Кіран Кларк (з, без клубу, ва)
Янкуба Мінте (н, Феєнорд, ор)

Прийшли

Пішли
Джеймс Меддісон (п, Лестер, 46,3 млн €)
Педро Порро (з, Спортінг Л, 40 млн €)
Деян Кулушевські (п, Ювентус, 30 млн €)
Гульєльмо Вікаріо (в, Емполі, 20 млн €)
Манор Соломон (н, Шахтар, ва)
Джед Спенс (з, Ренн, по)
Браян Хіль (н, Севілья, по)
Серхіо Регілон (з, Атлетіко, по)
Тангі Ндомбеле (п, Наполі, по)
Дестіні Удогі (з, Удінезе, по)
Джовані Ло Чельсо (п, Вільярреал, по)
Джо Родон (з, Ренн, по)		 Гаррі Вінкс (п, Лестер, 11,6 млн €)
Лукас Моура (н, без клубу, ва)
Арно Данжума (н, Вільярреал, по)
Клеман Ленгле (з, Барселона, по)

Прийшли

Пішли
Теренс Конголо (з, Гавр, по)
Іван Кавальєро (н, Аланьяспор, по)
Кевін Мбабу (з, Серветт, по)		 Пауло Гассаніга (в, Жирона, ва)
Шейн Даффі (з, Норвіч, ва)
Джо Браян (з, Міллволл, ва)
Нескенс Кебано (н, Аль-Джазіра, ва)
Стівен Сессеньйон (з, без клубу, ва)
Манор Соломон (н, Шахтар, по)
Левен Кюрзава (з, ПСЖ, по)
Седрік Суареш (з, Арсенал, по)

 

Прийшли

Пішли
Крістофер Нкунку (н, Лейпциг, 60 млн €)
Ніколас Джексон (н, Вільярреал, 37 млн €)
Дієго Морейра (н, Бенфіка, ва)
Андрей Сантос (п, Васко да Гама, по)
Мало Гюсто (з, Ліон, по)
Ітан Ампаду (з, Спеція, по)
Леві Колвілл (з, Брайтон, по)
Калум Гадсон-Одої (н, Баєр, по)
Маланг Сарр (з, Монако, по)
Ромелу Лукаку (н, Інтер, по)		 Кай Гаверц (п, Арсенал, 70 млн €)
Мейсон Маунт (п, Манчестер Юнайтед, 64,2 млн €)
Матео Ковачич (п, Манчестер Сіті, 29,1 млн €)
Каліду Кулібалі (з, Аль-Хіляль, 23 млн €)
Едуар Менді (в, Аль-Ахлі, 18,5 млн €)
Рубен Лофтус-Чік (п, Мілан, 16 млн €)
Абдул-Рахман Баба (з, ПАОК, ва)
Сезар Аспілікуета (з, Атлетіко, ва)
Нголо Канте (п, Аль-Іттіхад, ва)
Давід Датро Фофана (н, Уніон, ор)
Тьємуе Бакайоко (п, без клубу, ва)
Жоау Феліш (н, Атлетіко, по)
Деніс Закарія (п, Ювентус, по)

Прийшли

Пішли
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 		 Енда Стівенс (з, Сток Сіті, ва)
Джейк Іствуд (в, Грімсбі, ?)
Біллі Шарп (н, без клубу, ва)
Джек О'Коннелл (з, без клубу, ва)
Кайрон Гордон (з, без клубу, ва)

 