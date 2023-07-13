|Крістофер Нкунку (н, Лейпциг, 60 млн €)
Ніколас Джексон (н, Вільярреал, 37 млн €)
Дієго Морейра (н, Бенфіка, ва)
Андрей Сантос (п, Васко да Гама, по)
Мало Гюсто (з, Ліон, по)
Ітан Ампаду (з, Спеція, по)
Леві Колвілл (з, Брайтон, по)
Калум Гадсон-Одої (н, Баєр, по)
Маланг Сарр (з, Монако, по)
Ромелу Лукаку (н, Інтер, по)
|Кай Гаверц (п, Арсенал, 70 млн €)
Мейсон Маунт (п, Манчестер Юнайтед, 64,2 млн €)
Матео Ковачич (п, Манчестер Сіті, 29,1 млн €)
Каліду Кулібалі (з, Аль-Хіляль, 23 млн €)
Едуар Менді (в, Аль-Ахлі, 18,5 млн €)
Рубен Лофтус-Чік (п, Мілан, 16 млн €)
Абдул-Рахман Баба (з, ПАОК, ва)
Сезар Аспілікуета (з, Атлетіко, ва)
Нголо Канте (п, Аль-Іттіхад, ва)
Давід Датро Фофана (н, Уніон, ор)
Тьємуе Бакайоко (п, без клубу, ва)
Жоау Феліш (н, Атлетіко, по)
Деніс Закарія (п, Ювентус, по)