Англія

Центрбек Баєра може посилити оборону "шпор".

У літнє трансферне вікно Тоттенгем планує посилити позицію центрального захисника, а головними кандидатами на це стали Едмонд Тапсоба з леверкузенського Баєра та Міккі ван де Вен із Вольфсбурга.

"Шпори" вже ведуть переговори щодо нідерландського центрбека, проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, це не означає, що інтерес лондонців до 24-річного гравця Баєра вже повністтю зник.

За інформацією джерела, Тапсоба завжди був головною ціллю Тоттенгема щодо посилення центру оборони, проте зараз вони вивчають обидві потенційні угоди та вирішують, кого саме обрати. Відзначається, що не менш важливим фактором при виборі буде фінансовий аспект.

У минулому сезоні Едмонд Тапсоба провів за Баєр 47 поєдинків, у яких він забив два голи, віддав два асисти та заробив сім попереджень. За даними порталу Transfermarkt, його орієнтовна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.