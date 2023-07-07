Англія

Форвард Лестера може змінити клуб.

Нападник Лестера Келечі Іхеаначо зацікавив ряд клубів в поточне літнє трансферне віко.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нігерійський футболіст входить до списку інтересів клубів з Саудівської Аравії та Англії.

Стверджуються, що саме "п'ять топ-клубів" Англії стежать за гравцем, проте хто це саме не уточнюється.

В цьому сезоні Іхеаначо відіграв 35 поєдинків на клубному рівні, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Лестера Айосе Перес став повноцінним гравцем Бетіса.