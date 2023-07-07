Форвард Лестера може змінити клуб.
Келечі Іхеаначо, getty images
07 липня 2023, 20:59
Нападник Лестера Келечі Іхеаначо зацікавив ряд клубів в поточне літнє трансферне віко.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нігерійський футболіст входить до списку інтересів клубів з Саудівської Аравії та Англії.
Стверджуються, що саме "п'ять топ-клубів" Англії стежать за гравцем, проте хто це саме не уточнюється.
В цьому сезоні Іхеаначо відіграв 35 поєдинків на клубному рівні, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Лестера Айосе Перес став повноцінним гравцем Бетіса.