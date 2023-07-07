Іспанія

Іспанський клуб викупив права на футболіста у Лестера.

Півзахисник Лестера Айосе Перес став повноцінним гравцем Бетіса, повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 29-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Перес виступав за "бетікос" у другій половині минулого сезону на правах оренди. На його рахунку 21 матч, чотири голи та два асисти.

Нагадаємо, дебют Переса відбувся у Тенеріфе в сезоні-2012/13, після чого у 2014 році він перебрався до Ньюкаслу, де провів п'ять сезонів перед відходом у Лестер.

За підсумками минулого сезону Лестер вилетів із АПЛ, а Бетіс посів шосте місце і наступної кампанії зіграє у Лізі Європи.