Англія

"Дачники" зберегли важливого гравця.

Фулгем розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні резерви.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новий контракт було підписано з захисником Ентоні Робінсоном.

В минулому сезоні американський футболіст відіграв 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Угода між сторонами розрахована до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ентоні Робінсн зацікавив Манчестер Сіті та Ньюкасл.