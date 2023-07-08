"Дачники" зберегли важливого гравця.
Ентоні Робінсон, getty images
08 липня 2023, 09:28
Фулгем розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні резерви.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новий контракт було підписано з захисником Ентоні Робінсоном.
В минулому сезоні американський футболіст відіграв 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Угода між сторонами розрахована до літа 2028 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ентоні Робінсн зацікавив Манчестер Сіті та Ньюкасл.