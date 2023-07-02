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Саудівський клуб хоче придбати іспанського кіпера.

Майбутнє воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа продовжує перебувати у підвішеному стані, оскільки його контракт спливає вже цього літа, але укласти нову угоду сторонам наразі так і не вдається.

Як повідомляє журналіст Алан Ніксон, іспанський голкіпер отримав пропозицію від Ан-Насра, за який виступає його колишній одноклубник Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що іспанець прагне продовжити контракт з МЮ, але клуб і гравець поки не дійшли згоди.

У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль. Відзначимо, що іспанець став кращим голкіпером АПЛ-2022/23 за показником "сухих" матчів (17).