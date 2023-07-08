Англія

Лондонський клуб хоче зберегти свого нападника.

Вест Гем відмовився від обміну гравцями із Міланом, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, італійський клуб хоче підписати нападаючого Джанлуку Скамакку та запропонував англійцям угоду за участю Дивока Орігі.

Проте "молотобійці" не стали обговорювати варіант з обміном – вони не зацікавлені у бельгійському форварді та хочуть залишити Скамакку у складі на наступний сезон.

Скамакка в АПЛ за 16 ігор забив 3 голи, Орігі в Серії А за 27 матчів відзначився 2 забитими м'ячами.