Лондонський клуб хоче зберегти свого нападника.
ДЖАНЛУКА СКАМАККА, GETTY IMAGES
08 липня 2023, 19:49
Вест Гем відмовився від обміну гравцями із Міланом, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, італійський клуб хоче підписати нападаючого Джанлуку Скамакку та запропонував англійцям угоду за участю Дивока Орігі.
Проте "молотобійці" не стали обговорювати варіант з обміном – вони не зацікавлені у бельгійському форварді та хочуть залишити Скамакку у складі на наступний сезон.
Скамакка в АПЛ за 16 ігор забив 3 голи, Орігі в Серії А за 27 матчів відзначився 2 забитими м'ячами.