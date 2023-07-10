Англія

Мюнхенцям доведеться збільшити пропозицію.

Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. Головна ціль — форвард Тоттенгема Гаррі Кейн.

Мюнхенський клуб і нападник досягли принципової домовленості. Проте клуби не можуть домовитись між собою. Як стверджує Фабріціо Романо, лондонський клуб не має наміру продавати Гаррі за 80 млн євро, які запропонували мюнхенці. Тож чемпіонам Німеччини доведеться збільшити пропозицію. Джерело вважає, що це реально, оскільки Баварія не має наміру відступати в питанні трансферу англійського суперфорварда.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом спливає влітку 2024 року.

Минулого сезону Кейн провів 49 поєдинків, у яких забив 32 м'ячі та віддав п'ять гольових передач.