Україна

Коуч хоче доукомплектувати луганський колектив.

Новий головний тренер Зорі Ненад Лалатович - про гру проти Сталі (1:0).

"В першу чергу я хочу повторити, що я радий, що повернувся в Україну, що працюю тут. Я показав, що не злякався і що я на 100 відсотків разом з Україною та її народом.

Якщо по грі, то в мене гарні емоції, тому що ми перемогли. Але я незадоволений багатьма моментами. Знаю, що ми можемо ще більше. Нам потрібно ще зробити декілька трансферів, щоб підсилити команду. Нам потрібні досвідчені гравці.

Хлопці працюють чудово. Роблять все те, чого ми від них просимо.

Перед цією грою були дуже важкі тренування. На гру ми їхали більше двох я годин, до того ж погода спекотна. Перемогли. Мої хлопці продемонстрували характер та показали, що представляють тут Україну та луганську Зорю.

В Зорі зараз дуже багато талантів. Я кожний день отримую величезне задоволення від роботи з ними. Але, дивлячись на те, що нам треба грати в трьох змаганнях, нам потрібно мати по два гравці на кожну позицію. Повторюся, ще нам потрібні 3-4 досвідчених гравці", — цитує наставника пресслужба клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.