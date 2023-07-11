Англія

Англійський клуб домовився про перехід вінгера.

Брайтон продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб домовився про перехід талановитого вінгера румунського Фарула Адріана Мазілу.

Стверджується, що перехід відбудеться в січні 2024 року, проте все буде узгоджено вже незабаром.

В минулому сезоні Адріан Мазілу відіграв 21 матч на клубному рівні, відзначившись сімома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон посилився талановитим голкіпером збірної Нідерландів перед дебютом у єврокубках.