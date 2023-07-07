Новий виїзний комплект "чайок" виконаний у зеленому та чорному кольорах.
Денні Велбек, getty images
07 липня 2023, 15:50
Брайтон, головним тренером якого є Роберто Де Дзербі, на своєму офіційному сайті презентував новий комплект форми, у якому команда АПЛ виступатиме у сезоні-2023/24 у гостьових матчах.
Виїзна форма від бренду Nike виконана у зеленому та чорному кольорах, які є традиційними для колишнього клубу Де Дзербі в особі Сассуоло, який італієць очолював перед донецьким Шахтарем з 2018 по 2021 рік.
Нагадаємо, що у наступному сезоні Брайтон вперше у своїй історії зіграє в єврокубках, кваліфікувавшись до групового етапу Ліги Європи завдяки шостому місцю в турнірній таблиці АПЛ.